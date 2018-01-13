Fransa'nın 'baget' ekmeği UNESCO'nun ‘Dünya Kültür Mirası' listesine aday

Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geleneksel Fransız ‘baguet'inin (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasları listesine girmesi gerektiğini söyledi.

Macron Fransız ekmeği için, "Dünya’nın çok sevdiği ve Fransa tarihinin bir parçası olan bagetin bir kültürel miras sayılması gerektiğini" belirtti.

Geçtiğimiz aralık ayında İtalya'nın dünya çapında en çok sevilen yemeklerinden olan pizzanın anavatanı Napoli'deki pizzacılık geleneği UNESCO’nun Kültürel Mirasları listesine girmeyi başarmıştı.

UNESCO açıklamasında 'pizzaiuolo' geleneğinin "Sosyal buluşmaları ve nesiller arası paylaşımı güçlendirdiği" belirtildi.