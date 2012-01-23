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Dünya

Fransa'dan Türkiye'ye "itidal" çağrısı PARİS (A.A)

23 Ocak 2012 17:19

-Fransa'dan Türkiye'ye "itidal" çağrısı PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransa Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin senato gündemine gelmesinin ardından Türkiye'den gelen sert tepkilere ilişkin yaptığı "itidal" çağrısını yineledi. Bakanlık Sözcüsü Bernard Valero, "Türkiye'yi önemli bir müttefik'' olarak niteledi ve ''Türkiye'ye itidal çağrısı yapıyoruz. Türkiye bizim için önemli bir ortak ve müttefik. Türkiye ile ikili ve bölgesel konularda ve bütün alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz" dedi. Senato genel kurulu, akşam saatlerinde, yasa teklifini oylayacak.

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