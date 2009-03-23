Fransa'dan yüksek maaşlı yöneticilere prim sınırlaması

Fransa, yüksek maaşlı şirket yöneticilerinin primlerine sınırlama getirilmesi için yasa çıkaracak.



İktidar partisi tarafından hazırlanan yasa tasarısıyla, yüksek maaşlı yöneticilerinin, prim karşılığı şirket karından pay veya hisse senedi almalarına sınırlama getirilecek.



Yasa tasarısı, yüksek maaşlı şirket yöneticilerinin, işi bırakmaları halinde, çok yüksek miktarda tazminat almalarına da sınırlama koyacak.



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, küresel mali kriz ile birlikte zor durumda olan bankalara devletin yapacağı yardımdan önce, yüksek maaşlı şirket yöneticilerinin yıl sonu aldıkları astronomik primlerden vazgeçmeleri şartını koşmuştu.



Fransız İşverenler Sendikası'nın, yasa tasarısı konusunda açık bir tavır sergilemekten kaçındığı bildirildi.



Şirketlerin, küresel mali kriz ile birlikte giderek daha fazla oranda işçi çıkartması ve halkın mevcut ekonomik politikalara tepkisinin, hükümetin söz konusu yasa tasarısını hazırlamasında etkili olduğu kaydediliyor.



Fransa'da geçen hafta, yaklaşık 3 milyon özel ve kamu sektör işçisi, "sokaklara dökülerek", hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmişti.

