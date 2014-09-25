Fransa'dan Türkiye'ye 'IŞİD' suçlaması

Fransa, Türkiye'de yakalanan IŞİD militanlarının beklenilenin aksine Paris yerine Marsilya'ya gönderilmesine ilişkin Türk yetkilileri suçladı.

Suriye'de IŞİD'e katıldıktan sonra Ağustos ayında Türk polisi tarafından yakalanan 3 kişinin, dün Paris-Orly havalimanında gözaltına alındığına dair Fransız İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamanın doğru olmadığı ortaya çıktı.

Söz konusu kişilerin ellerini kollarını sallaya sallaya Paris yerine Marsilya havalimanına indikleri anlaşıldı. Olayı ‘fiyasko’ olarak değerlendiren Fransız medyası ‘olağanüstü önemli bir güvenlik açığından’ söz ediyor.

Fransız İçişleri Bakanlığı, akşam saatlerinde yayımladığı ikinci bir mesajda, aralarında 2012 yılında Toulouse kentinde bir Yahudi okuluna saldıran Muhammed Merah'nın akrabasının da bulunduğu 3 kişinin Türk makamları tarafından dün İstanbul üzerinden Paris'e gönderilmesi için plan yapıldığını, ancak pilotun bu kişileri uçağa almak istemediğini, Türk polisinin de kendilerini Marsilya uçağına bindirerek Fransa'ya gönderdiğini bildirdi.

Bakanlık, Türk makamlarının Fransa'yı bu durumdan uçak Marsilya'ya iniş yaptıktan sonra bilgilendirdiğini belirtti.

Fransa'ya dönüşlerinde gözaltına alınmaları planlanmış olan üç kişi, böylelikle hiçbir sorun yaşamadan Fransa'ya giriş yaptı. Haklarında hiçbir işlem yapılmadı.

Söz konusu üç kişinin IŞİD içinde yer aldıklarının ve Türkiye tarafından iade edileceklerinin bilinmesine rağmen Fransa'ya girişte güvenlik sisteminin hiçbir uyarıda bulunmamış olması terörle mücadelede ‘inanılmaz bir fiyasko’ olarak yorumlanıyor.

Söz konusu 3 kişiyse daha sonra polise teslim oldu. Şüpheliler, Monpellier kentinde iç istihbarata teslim edildi. Fransız medyasına konuşan militanlar, "Gözaltına alındıklarını" medyadan öğrendiklerini söyledi.

Türkiye'ye suçlama

Fransız yetkililerse, olayla ilgli Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Fransa İçişleri Bakanlığı, 3 kişinin Türk makamları tarafından Paris'e gönderilmesi için plan yapıldığını, ancak pilotun bu kişileri uçağa almak istemediğini, Türk polisinin de kendilerini Marsilya uçağına bindirdiğini bildirdi.

Bakanlık, Türk makamlarının Fransa'yı bu durumdan uçak Marsilya'ya iniş yaptıktan sonra bilgilendirdiğini öne sürdü.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve de konuyu İçişleri Bakanı Efakan Ala ile görüştü. Fransız bakan, ayrıntılı görüşmeler için Türkiye'ye gidebileceğini de söyledi.