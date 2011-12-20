Fransa'dan Türkiye'ye ekonomik yaptırım uyarısı!

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin kabul edilmesi halinde bile Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.Günlük basın toplantısında, “Fransa, Türkiye'nin müeyyide tehdidinden endişe duyuyor mu?” şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Valero, “Ticari açıdan, uluslararası kurallara saygı gösterme ruhuna uymak gerekiyor” dedi.Türkiye'nin, Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olduğunu ve AB ile gümrük birliği alanında ilişkileri bulunduğunu hatırlatan Valero, bu iki kuruluşa olan yükümlülüklerin de AB üyesi ülkelerdeki şirketlere ayırımcılık uygulanmamasını öngördüğünü söyledi.