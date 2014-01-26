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Fransa'dan 22 yıl sonra bir ilk

François Hollande, özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle Türkiye'ye yalnız geliyor. Hollande, 22 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk cumhurbaşkanı olacak

26 Ocak 2014 22:42

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Türkiye ziyareti yarın başlıyor. Nicolas Sarkozy’nin resmi olmayan 4 saatlik çalışma ziyareti sayılmazsa Fransa Cumhurbaşkanı Hollande 22 yıl aradan sonra Türkiye’yi ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı olacak. First Lady Valerie Trierweiller, Hollande’a Ankara ziyaretinde eşlik etmeyecek.  Hollande iki günlük ziyaretinde, Agos gazetesinin suikasta uğrayan Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ile de görüşecek.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün daveti üzerine, 27-28 Ocak’ta Türkiye’ye devlet ziyareti gerçekleştirecek. 1992 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın ardından ilk defa bir Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’a bakanlar, kalabalık bir Fransız yatırımcılar heyeti ve şirket temsilcileri eşlik edecek.

Fransa’nın haftalık magazin dergisi Closer’ın, Hollande’ın oyuncu Julie Gayet ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtilen First Lady Valerie Trierweiller’ın ziyarete katılmayacağı, Hollande’ın Türkiye’ye yalnız geleceği belirtildi.

 

AB süreci ve ilişkiler

 

Hollande’ın ziyaretinde; başta siyasi ve ekonomik konular olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı, yeni işbirliği ve ortaklık imkânları üzerinde durulacağı belirtiliyor. İkili görüşmelerde, Türkiye’nin AB üyeliği müzakere süreci, bölgesel ve uluslararası meseleler de konu başlıkları olarak gündemde. Türkiye’nin AB süreciyle ilgili en önemli beklentilerinden birini Sarkozy döneminde bloke edilen fasılların serbest bırakılması oluşturuyor

Fransa, “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu”, “Mali ve Bütçesel Hükümler”, “Ekonomik ve Parasal Politika”, Kıbrıs nedeniyle askıya alınan “Tarım ve Kırsal Kalkınma” ve üyelik aşamasına gelindiğinde açılıp kapanacak “Kurumlar” fasıllarını bloke etmişti. Geçen yıl açılan “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” faslına yönelik blokajı kaldıran Fransa, böylece beklentilerin bir bölümünü karşılarken, Sarkozy’nin bloke ettiği diğer 4 fasıl için aynı tavrı takınmadı.

 

Kılıçdaroğlu ve Dink ile de görüşecek

 

Hollande, Türkiye ziyaretinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Agos gazetesinin 7 yıl önce katledilen Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ile de görüşecek. Hollande ziyarette, şarkıcı ve besteci Candan Erçetin’e iki ülkenin kültürüne katkılarından dolayı devlet nişanı verecek.

 

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