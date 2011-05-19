-FRANSA'DAN TÜRK YAZARA ÖDÜL PARİS (A.A) - 19.05.2011 - Fransa'nın prestijli ''Guerande Dramatik Yazarlık Ödülü, bu yıl ''A la peripherie (kıyıda)'' isimli piyesiyle Paris'te yaşayan Türk yazar Sedef Ecer'e verildi. Guerande şehrinde her yıl düzenlenen yarışmaya, bu yıl 160 piyes katıldı. Fransa'da her yıl yayımlanmış ve sahnelenmemiş piyeslere verilen birkaç ödülden biri olan ''Guerande Dramatik Yazarlık Ödülü'' için seçilen eserler önce bir halk jürisi tarafından değerlendiriliyor, ardından yönetmen, yazar, yayıncı gibi tiyatro profesyonellerinden oluşan ikinci bir jüri, eserleri tamamen anonim olarak, yani yazarının kimliği, yaşı, cinsiyeti kapalı olarak okuyor. Bu yılki jüri, ödülü iki yazar arasında paylaştıramayınca Sedef Ecer ve Daniel Morvan'i farklı nedenlerle ödüle layık gördü. Sedef Ecer'in oyunu, ''konusunun derinliği'', Fransız yazar Morvan'in piyesi ise ''dilinin yeniliği'' nedeniyle Guerande Tiyatro Ödülü'ne layık görüldü. Ecer, daha önce yazdığı ''Eşikte'' isimli oyunuyla, Fransa'nın en yüksek tiyatro kurumu olan ''Ulusal Tiyatro Merkezi''nin teşvik ödülü ile Cannes'da düzenlenen Akdeniz Tiyatro Yazarları Buluşması'nda birincilik ödülü kazanmıştı. Sedef Ecer'in, hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü oynadığı bir televizyon filmi, yakında Fransa'nın en çok izlenen kanallarından France 3'te yayımlanacak.