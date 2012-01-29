Fransa'dan Türk rektöre liyakat nişanı

T24 - Türkiye-Fransa ilişkilerinin gergin olduğu bu dönemde, Fransa'nın Rouen Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Cafer Özkul'a, Fransa ulusal üstün başarı liyakat nişanı takıldı.



1915 olaylarının 'soykırım' olmadığı yönündeki ifadelerin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin Fransa'da kabul edilmesiyle iki ülke arasında gerginliğin yaşandığı bir dönemde, Fransa'da yaşayan Türk rektöre ödül verildi.



Fransa milli eğitimine verdiği katkılardan dolayı, 13 Mayıs 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan ve zamanın yüksek öğrenimden sorumlu bakanı Valerie Pecresse'in teklifi ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin imzasıyla Cafer Özkul'a şövalye rütbesi layık görülmüştü.



Tören'de Özkul'u, Seine Maritime bölgesi milletvekili Patrick Herr, Belediye Başkanı Pierre Lautey , Paris Başkonsolosu Uğur Arıner, Sipa Press foto editöru Ferit Düzyol, Amiens üniversite rektörü ve dekanları, Rouen Üniversitesi dekanları ile akademik camianın üyeleri ve ailesi yalnız bırakmadı.



Törende yapılan konuşmalarda, Fransa'da 1976 yılından bu yana akademik çalışmalarını sürdüren Cafer Özkul'un üniversitede araştırma alanında yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsedildi.



1951 yılında Malatya'nın Hekimhan kasabasında doğan Özkul, orta ve lise öğrenimini Gaziantep Lisesinde tamamladı. 1969-1970 öğretim yılı liseler arası bilgi yarışmasında 3 arkadaşı ile birlikte birinci olan Özkul, daha sonra Etibank'ın burslu öğrencisi olarak 1970 yılında Fransa'ya geldi. Besançon'da dil eğitimi gördükten sonra Paris'te yüksek öğrenimini tamamlayıp, Haziran 1976 da Yüksek Elektrik Mühendisi oldu.



Özkul, 1977'de Rouen Üniversitesinde master eğitimini tamamladıktan sonra, 1980'de fizik doktoru, 1988'de doçent, 1991'de profesör oldu ve 1997'de birinci sınıf profesörlüğe yükseldi.



Optik bilimsel araştırmalarını lazer ve hologram konularında yapan Özkul'un, bu alanda 135'den fazla uluslararası bilimsel yayını bulunuyor.



Özkul, 1999-2002 Rouen Üniversitesi Bilimsel araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı, 2003-2007 Rouen Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı oldu. Özkul, 10 Haziran 2007 tarihinden bu yana da Rouen Üniversitesi Rektörü olarak görev yapıyor.



