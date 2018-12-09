Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokmamalı!

Fransa hükümetinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sarı Yelekler eylemlerine ilişkin yorumlarına yanıt verildi.

Bir Fransız bakan, Fransa'daki gösterilerle ilgili tweet atan Trump'a yanıt verdi. Bakan, "Trump, Fransız siyasetine burnunu sokmamalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da dün yapılan gösteriler devam ederken, "Paris Anlaşması, Paris'e pek yaramıyor. Fransa'nın tamamında protestolar ve isyanlar var. İnsanlar doğayı korumak için üçüncü dünya ülkelerine fazla para ödemek istemiyor. 'Biz Trump'ı istiyoruz!" diye bağırıyorlar. Fransa'yı seviyorum" ifadelerini içeren bir paylaşım yapmıştı.