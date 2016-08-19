Fransa'dan sonra İtalya'da da haşema yasağı tartışması

Fransa'da bazı sahil kentlerinin tesettür mayoyu yasaklama kararı alması, İtalya'da da haşema tartışmasının başlamasına yol açtı.

Aşırı sağcı Kuzey Ligi, İtalya'nın da Fransa'yı örnek alarak sahil kentlerinde benzer yasaklar uygulaması çağrısı yaparken hem İçişleri Bakanlığı hem de Katolik Kilisesi yasağa karşı çıktı.

Yeni Merkez Sağ (NCD) partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Angelino Alfano, bu tür yasakların "provokatif" olabileceği ve "saldırıları çekebileceği" uyarısında bulundu.

Yasaları ihlal etmeden inançlarını ifade etmek isteyenlere karşı sağduyulu olunması gerektiğini belirten Alfano, şunları söyledi:

"Fransa'nın yaşadığı acılara büyük saygım var ancak biz hem (saldırıları) önleme çalışmalarımız sayesinde hem de Müslüman kültürünü reddettiğimiz izlenimi doğuracak adımlar atmadığımız için şu ana kadar güvenli bir ülke olabildik. Ben Allah'a ibadet etmiyorum ancak inanç özgürlüğünü garanti eden bir kültürle eğitildim. Cumhuriyetimizin anayasası da inanç özgürlüğünü garanti altına alıyor."

İçişleri Bakan Yardımcısı Filippo Bubbico da "Kimseyi vüdunu göstermeye zorlayamayız. Rahibeler de plaja gittiklerinde bikini giymiyor" dedi.

İtalyan Katolik Kilisesi'nin yönetim birimi olan İtalyan Piskoposlar Konferansı Genel Sekreteri Nunzio Galantino da, Katolik rahibelerin de baş örtüsü taktığını vurgulayarak haşema tartışmasının "utanç verici" olduğunu söyledi.

Corriere della Sera gazetesine konuşan Galantino, "Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu da, güvenlik sorunu yaratmadıkları sürece diğer kültürlerin sembollerine saygı göstermeyi gerektirir" diye konuştu.

Gazetenin "Papa Francesco 3 ay önceki bir mülakatında 'Müslüman bir kadın başörtüsü takmak istiyorsa bunu yapabilmeli' demişti" hatırlatması üzerine Galantino şöyle konuştu:

"Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bizim rahibelerimiz, köylü annelerimiz de düne kadar başörtüsü kullanıyordu, hatta bazıları bugün bile kullanıyor. Aynı şey haç takmak isteyen bir Katolik ya da kippa takmak isteyen bir Yahudi için de geçerli olmalı. Her bireyin inancını kılık kıyafetiyle de göstermeye hakkı vardır. Dini sembollerin sömürülmesinin önüne geçmek gerekir ancak vicdan, düşünce ve inanç özgürlüğü garanti edilmelidir."

Fransa'yı "semboller üzerinden savaşa girmekle" eleştiren Galantino Fransız Charlie Hebdo dergisini de dinlere karşı "bayağılık" sergilemekle suçladı.

Aşırı sağcı Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini ise, sahil kentlerinin belediye başkanlarını Fransız kentlerindeki gibi haşema yasağı uygulamaya çağırdı. İçişleri Bakanı Alfano'yu "kadınları savunmamakla" suçlayan Salvini, "İtalya'daki tek provokasyon, Alfano'nun İçişleri Bakanı olmasıdır" dedi.

Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia da Salvini'ye destek vererek "Burkini'nin (haşema) ardında kadınları örtme, onları erkeklerden küçük görme isteği var" dedi.