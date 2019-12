Fransa'dan Rihanna'nın klibine yasak

T24 - Şarkıcının Talk That Talk adlı 6'ncı albümünde yer alan We Found Love şarkısına çektiği klibin Fransa'da gece saat 22:00'den önce yayınlanması yasaklandı.



RİHANNA - WE FOUND LOVE





Ancak tüm eleştiriler ve yasaklamalar Rihanna'nın 'seks satar' ilkesini hemen her albümünde ve sahne şovunda kullanmasına engel olmuyor. Rihanna Talk That Talk adlı albümünün dünya çapındaki başarısını özel bir çekimde verdiği cüretkar pozlarla kutladı.



Rihanna 'nın 'We Found Love' klibi ile eski sevgilisi Chris Brown 'a gönderme yaptığı söylenirken, 23 yaşındaki yıldızın klipteki rol arkadaşı Dudley O'Shaughnessy ile birlikte olduğu da iddia ediliyor.