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Kültür-Sanat

Fransa’dan Pamuk’a fahri doktora

Fransa’nIn Rouen Üniversitesi, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’a dün düzenlenen törenle fahri doktora unvanı verdi

18 Mart 2009 02:00

Fransa’nIn Rouen Üniversitesi, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’a dün düzenlenen törenle fahri doktora unvanı verdi

Rouen Üniversitesi Rektörü Cafer Özkul, Nobel ödüllü yazar Pamuk’a Fransa’da ilk kez fahri doktora unvanı veren üniversite olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Flaubert konferansı verdi

Orhan Pamuk, törenden önce Rouen kentinde doğan Fransızların ünlü yazarı Gustave Flaubert ile ilgili bir konferans verdi. Pamuk, “Madame Bovary” nin yazarı Gustav Flaubert’in, çalışmalarına ve edebiyat yaklaşımına atıfta bulunarak, diğer bir çok yazar gibi kendisinin de Flaubert’ten çok fazla etkilendiğini ve ilham aldığını belirtti. Fahri doktora töreninden önce, Rouen Konservatuarı öğrencileri, Nazım Hikmet’in şiirlerinden pasajlar okudu. Tören, Pamuk onuruna verilen resepsiyonla sona erdi.

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