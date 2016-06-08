Fransa'dan Euro 2016 öncesi 'terörle mücadele tatbikatı’

Fransız güvenlik güçleri, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2016) başlamasına iki gün kala Lyon kentinde "terörle mücadele tatbikatı" düzenledi.

Tatbikata yüzlerce polis, asker ve acil yardım görevlisi katıldı. Güvenlik güçleri simülasyonda, bir intihar eylemcisinin düzenlediği "terör saldırısı" ile aynı anda düzenlenen silahlı saldırılar karşısında senkronize halde hareket etti.

Fransa'da, 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek turnuvada 10 şehirde 51 maç oynanacak. Euro 2016 için yaklaşık 8 milyon futbolseverin Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

Olağanüstü hâl uzatılmıştı

Fransa hükümeti, 13 Kasım'da düzenlenen ve 131 kişinin öldüğü Paris saldırıları sonrası ülkede ilan edilen olağanüstü hâli, turnuvayı da kapsayacak şekilde 2 ay daha uzatmıştı.

Güvenlik güçleri turnuva için Fransa'da bulunacak futbolseverlere dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.

Ukrayna polisi geçen ay depoladığı silahlar ile yakalanan bir Fransa vatandaşının Euro 2016 sırasında saldırı düzenlemeyi planladığını duyurmuştu. Fransız medyası tarafından adı Gregoire Moutaux olarak açıklanan 25 yaşındaki kişinin Ukrayna'nın Polonya sınırında yakalandığı bildirilmişti.

Euro 2016 nedeniyle Fransa'da gerek karşılaşmaların oynanacağı stadyumların çevresinde, gerekse de taraftarlar için oluşturulacak özel bölgelerde olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak.