Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'dan korkutan açıklama: EURO 2016 tehdit altında

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 10 Haziran'da başlayacak 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın güvenliğine yönelik tehdidin sürdüğünü söyledi.



EURO 2016'nın başarılı geçmesi için güvenliği sağlamaları gerektiğini vurgulayan Hollande, "EURO 2016 olağanüstü olacak. Bu şampiyonada ev sahipliğimizi sürdürmeye karar verdik. Şampiyonanın, bayram havasında geçmesi ve başarılı olması için bütün gücümüzü ve imkânlarımızı seferber edeceğiz." diye konuştu.

EURO 2016, Fransa'nın ev sahipliğinde 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde yapılacak.