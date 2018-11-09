Fransa'dan Bitcoin yatırımcılarına vergi indirimi

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Kasım (DHA) –Fransa Ulusal Meclisi, Mali Komisyon\'unun Bitcoin yatırımcılarına ülke genelindeki sermaye kazançları vergileriyle aynı düzeye indirilmesini öngören yasayı desteklediğini duyurdu.

Finans komitesi Başkanı Eric Woerth’in öncülük ettiği yasa tasarısı kapsamında Bitcoin satışındaki yüzde 36 olan verginin, diğer değer artış vergileriyle aynı düzey olan yüzde 30’a indirilmesi öngörülüyor.

Fransa merkezli Le Figaro’da yer alan habere göre, söz konusu vergi indiriminin Coinbase veya LocalBitcoins gibi kripto para birimleri borsalarından kâr elde etmek için yapılan satışların yanında, “herhangi bir hizmet karşılığında kullanılması” durumunda da uygulanması değerlendiriliyor.

Kripto para birimlerine yönelik uygulamalar Fransa genelinde olumlu karşılanırken, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire, daha önce Fransa’yı “Avrupa’nın ICO (Initial coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) merkezi” haline getirmeyi istediğini belirmişti. Fransa Hazine Yetkilisi Sebastian Raspiller ise, yakın zamanda verdiği bir röportajda, “Blockchain teknolojisi, finans sektörü de dahil olmak üzere oldukça yenilikçi fırsatlar sunuyor ve Fransa, blok zincirinin yasal olarak kullanılmasına olanak sağlayan yasa tasarısını onaylayan ilk ülkelerden biridir” dedi.