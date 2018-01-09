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Dünya

Fransa'dan Apple'a 'yavaşlatma' soruşturması

Apple hakkında aynı nedenle başka ülkelerde şikayette bulunulmuş ve tazminat davaları açılmıştı

09 Ocak 2018 04:35

Teknoloji devi Apple hakkında iPhone marka eski telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı şikayetleri üzerine Paris savcılığı tarafından soruşturma başlattı.

Paris savcılığı, şikayetler üzerine teknoloji devi Apple hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Paris savcılığından yapılan açıklamada, iPhone marka telefonların eski modellerinin "kasıtlı olarak yavaşlatılması" olarak kamuoyunun gündemine gelen iddialar sonrası bir tüketici derneğinin şikayette bulunduğu belirtildi. 

Açıklamada, 27 Aralık 2017'de yapılan başvurunun incelenerek, Amerikan teknoloji devi Apple hakkında "hilekarlık" da dahil bir dizi iddia hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi. 

Apple, eski model telefonlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldığı iddialarının ortaya atılması sonrası önce bunu itiraf etmiş, daha sonra da bir özür yazısı yayımlayarak batarya değişim ücretlerinde büyük indirime gidileceğini açıklamıştı. 

Apple hakkında aynı nedenle başka ülkelerde de şikayette bulunulmuş ve tazminat davaları açılmıştı. 

 

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