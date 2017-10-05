Fransa'daki yangında ölen yeğenlerinin son fotoğrafı ile avunuyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - FRANSA\'daki yangında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Damla ile 6 yaşındaki Emir Aksu\'nun Kahramanmaraş\'ta yaşayan halası Nilgün Aksu, yeğenlerinin ölmeden bir hafta önce çekilen son fotoğraflarına bakarak ağıt yakıyor. Kendisi, kardeşi ve yeğenlerinin Fransız vatandaşı olduğunu bölgede daha önce de yaşadığını belirten Aksu, \"Fransa hükümeti olayın üstünü kapatmaya çalışıyor\" iddiasında bulundu.

Kahramanmaraş\'taki evinde taziyeleri kabul eden Nilgün Aksu, yeğenlerini kaybetmenin acısını yaşıyor. Yeğenleriyle en son 2 ay önce gittiği Fransa\'da bir araya geldiğini belirten Aksu, onlarla güzel günler geçirdiğini söyledi. Yeğenlerinin ölmeden bir hafta önce çekilen fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Nilgün Aksu, sağlık durumu ciddiyetini koruyan kardeşi Oğuzhan için de dua ediyor. Yeğenlerinin son fotoğrafının hikayesini de anlatan Aksu, şunları söyledi:

\"Olaydan bir hafta önce düğüne gideceklerdi. Anneleriyle konuştum, \'Düğüne gideceğiz çocukları hazırladım çok güzel olmuşlar\' dedi. Ben de \'fotoğraflarını yolla\' dedim. İkiz değiller ama ikiz gibi birbirlerinden ayrılmazlardı. Damla çok akıllı bir kız, Emir çok hareketliydi. Çok güzel çocuklardı, mekanları cennet olsun. Allah\'ım inşallah kardeşimi diğer çocuklarına bağışlasın. İki canımız gitti, kardeşim gelirse onunla teselli olacağız. Başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Dua eden herkesten Allah bin defa razı olsun. Hiç kimsenin ciğer yanmasın, Allah\'ım hiç kimseye evlat acısı vermesin.\"

\"DNA SONUCU BEKLENİYOR\"

Babası Salman ile eşi Cengiz Aksu\'nun Fransa\'da olduğunu ve cenaze işlemleriyle ilgilendiğini belirten Nilgün Aksu, \"Cenazelere otopsi yapıldı, DNA sonucu bekleniyor. O da \'Büyük ihtimal hafta sonunu bulur\' dediler. Kardeşimle hiç konuşamadım, uyutuluyor şu anda. Hayati risk devam ediyor, vücudunun yüzde 60\'ının yandığını ve iç organlarının temizlenmesi gerektiğini söylediler. Doktor, 10 güne kadar net bir bilgi alamayacağımı söyledi\" diye konuştu.

\"OLAYIN ÜSTÜ KAPATILIYOR\"

Kendisinin de yıllarca Fransa\'da yaşadığını belirten Nilgün Aksu, bölgedeki akrabaları ve arkadaşlarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu söyledi. Aksu, olayın basit bir olay gibi yansıtılmaya çalışıldığını ifade ederek şöyle dedi:

\"Fransa hükümeti olayın üstünü kapatmaya çalışıyor, en güzel yaptığı şey bu zaten. Her zaman ki gibi olayı kapatacak ve olay burada bitmiş olacak. Seneye başka canlar, başka Türk binaları, Türk aileleri yanacak. Tutuklanan kişinin belki olayla alakası vardır ama birebir değildir. Bu kadar basit değil yani \'Ben geleyim, sigarayı atayım yansın böyle bir şey yok. Bu kadar basit değil ama bunu basitleştiriyorlar. Zaten orada potansiyel bir suçlu var. Daha önce farklı suçlar işlemiş ama en güzeli onun üzerine bir daha yıkmaktır. Anlaşır zaten onunla, sıkıntı olmaz yani.\"

\"İTFAİYE 2 DAKİKALIK YOLU 45 DAKİKADA GİDİYOR\"

Olay sonrası itfaiyenin de kasıtlı olarak yangına geç müdahale ettiğini öne süren Nilgün Aksu, \"İtfaiye çok yakın 2-3 dakikalık bir mesafede. İtfaiye 45-55 dakika arsında geliyor yani 1 saat. 1 saat ne demek? Oradaki arkadaşlar ve komşular, itfaiye daha erken gelseydi şu anda benim kardeşim iyi durumda olurdu, yeğenlerim aramızda olurdu. Diğer vefat eden komşular aramızda olurdu. Kesinlikle ihmal var yani gelmemek, geç gelebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Daha önce orada yaşadığım için kardeşimin evi ile itfaiye arasındaki mesafeyi biliyorum.\"

HAFTA İÇİ İNŞAATLARDA, HAFTA SONU HAKEMLİK YAPIYOR

Öte yandan 2 çocuğunu kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan 31 yaşındaki Oğuzhan Aksu yıllardır Fransa\'da yaşıyor. Hafta içi inşaatlarda çalışan Oğuzhan Aksu, hafta sonları ise yeşil sahalara çıkarak amatör ligde hakemlik yapıyor. Oğuzhan\'ın en büyük hobilerinden birinin düğünlerde Türkü söylemek olduğunu belirten Nilgün Aksu, kardeşinin eşi Hüsne Aksu\'nun ise yangında çocukları 11 yaşındaki Emine ile 6 aylık Berat Seyhan\'ı yanına alarak alt kattaki komşularının evininin balkonuna sığınarak kurtulduğunu söyledi.



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