Fransa’daki yangında beş kişi hayatını kaybetti (3)

İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Fransa’nın Mulhouse şehrinde bir sosyal konutta çıkan yangında üçü Türk vatandaşı, beş kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden dördünün çocuk birinin yetişkin olduğunu bildirildi.

Çok sayıda göçmenin yaşadığı Mulhouse kentinin Bourtzwiller bölgesinde yer alan bir sosyal konutta çıkan yangının merdiven boşluğundan başladığı duyuruldu.

Yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği yangından 20 kişi kurtarılırken, yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.