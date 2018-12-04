Fransa'daki 'Sarı Yelekler' protestosunda 80 yaşında bir kadın öldü

Fransa'da üçüncü haftasında olan 'Sarı Yelekler' eylemleri sırasında, yaralanan 80 yaşında bir kadının hayatını kaybetti. Yaşlı kadın, cumartesi günü bir eylem sırasında gaz bombasının yüzüne isabet etmesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Cumartesi günü Marsilya kentinde yaşanan olayda protestoda yer almayan kadın, evinin panjurlarını kapatmak isterken gelen bir gaz bombasının yüzüne isabet etmesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yaşlı kadının hastanede ameliyat sırasında yaşamını yitirdiği açıklandı. Akaryakıt zammına tepki olarak başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda şu ana kadar 100'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar arasında 23 polisin olduğu bildiriliyor.

Eylemlerle bağlantılı kazalarda da 3 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü gerçekleşen eylemlere ülke genelinde 136 bin kişi katıldı.

Sarı Yelekler adı verilen grup üyelerinin Başbakan Edouard Philippe ile Salı gününe planlanan görüşmesi de ertelendi.

Hükümete istifa çağrısı

Paris'teki BBC muhabiri Hugh Schofield, grubun içindeki ılımlı ve görüşme yanlısı üyelerin, sertlik yanlısı üyeler tarafından bastırıldığı hatta ölüm tehditleri aldıklarını aktardı.

Hareketin sözcüsü olarak öne çıkan Christophe Chalençon, Pazartesi günü hükümete istifa çağrısı yaptı ve emekli general Pierre de Villiers'in iktidara getirilmesini talep etti.

Pierre de Villiers, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bütçe kısıntıları üzerine yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Fransa Genelkurmay Başkanlığı görevini bırakmıştı.