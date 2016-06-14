Fransa'daki polis cinayetinde IŞİD bağlantısı



Fransa'daki polis ailesine saldıran kişi İslamcı terör örgütü IŞİD'i kendine tanık gösterdi. 42 yaşındaki polis memurunu bıçaklayarak öldürdükten sonra polisin evine girerek hayat arkadaşı ile üç yaşındaki çocuğunu rehin alan terörist özel güvenlik timinin yaptığı baskında öldürüldü. Evde kendisi de polis olan kadının cesedi bulundu. Çiftin oğlu ise kurtuldu.

Saldırının soruşturmasını Paris savcılığının terörle mücadele şubesi devraldı. Saldırgan baskından önce polise IŞİD'e bağlı olduğunu söyledi. Terör örgütünün yayın organı olarak kullandığı ‘Amaq' kanalıyla yapılan açıklamada failin IŞİD militanı olduğu belirtildi.

Paris yakınlarındaki Magnanville'deki saldırıya tanık olanlar tarafından, saldırganın ‘Allah büyüktür' diye bağırdıktan sonra polisin hayat arkadaşıyla oğlunu rehin aldığı ifade edildi. Polis tarafından kurtarılan çocuğun şok geçirdiği öğrenildi.

Saldırganın kimliği ve gerçekten IŞİD mensubu mu olduğu henüz açıklık kazanmadı. Cihatçı propaganda yayınlarını izleyen kuruluştan yapılan açıklamaya göre, ‘Amaq' bir IŞİD militanının Les Mureaux bölgesinin emniyet müdür muavini ile eşini bıçakla öldürdüğünü haber verdi.

Semt sakinleri bölgenin son derece huzurlu olduğunu ve şimdiye kadar bölgelerinde hiçbir olayın cereyan etmediğini belirttiler.

Terör tehlikesi artıyor

Fransa'nın geçen yıl hedef olduğu terör saldırılarında toplam 149 kişi hayatını kaybetmişti. 13 Kasım 2015'te cihatçı teröristlerin bir müzikhol ile Almanya – Fransa maçının oynandığı stat ve başkentteki barlara yaptıkları silahlı saldırılarda 130 kişi ölmüştü.

Güvenlik makamları Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında terör saldırıları düzenlenmesi ihtimaline karşı uyarıda bulunmuş ancak turnuvanın hedef alınabileceğine dair somut ipucu bulunmamıştı.

IŞİD'e bağlı haber organı ‘Amaq' Orlando'daki bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırının ardından bu eylemlin de kendi militanları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve katliamı yapan Afgan asıllı saldırgan da eylemden önce polise IŞİD liderine bağlılık yemini ettiğini bildirmişti. Ancak FBI failin farklı ifadelerinin IŞİD bağlantısı hususunda kuşkulara yol açtığını açıklamıştı.