Fransa'daki okula ateş açıldı 2 kişi yaralandı; saldırgan gözaltında

Fransa'nın Grasse kentinde bulunan Alexis de Tocqueville lisesine ateş açıldı.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü olayın 17 yaşındaki bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganın yakalandığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre saldırıda en az 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yerel halka evlerinde kalmaları anonsunda bulundu.

Saldırıda bir kişinin okul müdürüne ateş açtığı belirtildi. Polis kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre olayın ardından saldırgan olduğu belirlenen 17 yaşındaki kişi yakalandı. AFP'nin haberine göre olayın ardından Grasse'daki okullar geçici olarak kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Henry Brandet, Fransız BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Fransa'nın güneyindeki Grasse şehrinde bulunan Alexis de Tocqueville lisesindeki saldırıyı, aynı liseden 17 yaşındaki bir öğrencinin düzenlediğini ve saldırganın polis tarafından yakalandığını kaydetti.

Saldırganın üzerinde pek çok silah bulunduğunu ifade eden Brandet, bu kişinin polis veya istihbarat örgütleri tarafından takip edilmediğini söyledi.



Olayda okulun müdürü dahil toplam 8 kişinin yaralandığını bildiren Brandet, saldırganın yanında başka bir kişi olabileceği konusunda herhangi bir bilgi edinmediklerini belirtti.