Fransa'daki ödevin aynısı ABD'de de verildi

2009 yılının kasım ayında Fransa'da yaşanan olayın bir benzeri bu kez ABD'de gerçekleşti.New York kentindeki bir lisede, öğrencilerden, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını destekleyen bir ev ödevi hazırlamaları istendi.Manhattan semtindeki lisede, öğrencilerden önce internet üzerinde 1915 olaylarına ilişkin tamamen Ermeni iddialarını savunan ve yaşlı Ermenilerle yapılan kısa röportajları içeren bir video filmi izlemeleri, ardından da Ermeni iddialarını destekler şekilde sorulmuş detaylı sorulara yanıt vermeleri istendi.Dünya Tarihi dersinde talep edilen bu ödev nedeniyle, öğrencinin ailesinin hem okul yönetimine itiraz mektubu yazdığı, hem de New York Başkonsolosluğu'na başvurduğu belirtildi.Ailenin okul yönetimine yazdığı mektupta, ev ödevinin tamamen yanlı olduğu, ödevde ve ilgili okul kitabında konuyla ilgili verilen kaynakçaların tarafsız olmadığı belirtilerek, söz konusu iddiaları reddeden ve tarafsız bir görüş açısı sunan kaynakçaların neden yer almadığı sorusu da yöneltildi.Mektupta, okul yönetiminin 1915 olaylarını tarafsız şekilde değerlendiren referanslara ve akademisyenlerin kitaplarına başvurması gerektiği vurgulandı.Öğrencinin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının doğru olmadığını nedenleriyle anlatan ev ödevini öğretmenine verdiği de kaydedildi.Bu arada, ailenin durumla ilgili bilgilendirdiği New York Başkonsolosluğu'nun okul yönetimiyle temasa geçtiği ifade edildi.Yetkililer, New York ve çevresindeki okullarda bu tür durumlarla karşılaşan Türk öğrencilerin ailelerinin durumdan kendilerini, ''tcbkny@broadviewnet.net'' e-posta adresi üzerinden haberdar etmelerini, ABD'nin diğer eyaletlerinde benzer durumlarla karşılaşan velilerin de Türk Başkonsoloslukları'na başvurmalarını istediler.New York'ta 1996 yılından beri devlet liselerinde Dünya Tarihi-Küresel Tarih dersinde, Birinci Dünya Savaşı kapsamında 1915 olayları, Ermeni iddialarını destekleyen bir perspektiften verilerek okutulduğu ve okul kitaplarında kaynakça olarak Ermeni tarafının görüşlerini savunan kitaplara ve yazılara yer verildiği biliniyor.