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Dünya

Fransa'daki kilise saldırısını IŞİD üstlendi

Saldırıda bir rahip hayatını kaybetmişti

26 Temmuz 2016 20:43

Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kenti yakınlarında iki silahlı kişinin bir kiliseye düzenlediği saldırıda bir rahip hayatını kaybetti.

Saldırının sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiği belirtildi.

Saint-Etienne-du-Rouvray kasabasındaki kiliseye ayin sırasında giren saldırganlar, rahibin yanı sıra iki rahibeyi ve kilisedekileri rehin aldı.

Fransa basını, polisin olay yerine ulaşmasından kısa bir süre sonra kiliseden ve çevresinden silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Kiliseye saldıran her iki kişinin de öldürüldüğü açıklandı.

Polis kilisenin çevresine giriş-çıkışları yasaklarken, sivillerin olay yerine yaklaşmasına da izin vermiyor.

Saldırıda en az bir kişinin de yaralandığı ifade edildi.

IŞİD'a yakın kaynaklar "iki IŞİD askerinin örgütün ABD öncülüğündeki haçlı koalisyonuna katılan ülkelerin hedef alınması çağrısına yanıt verdiğini" bildirdi.

Fransa'nın genelinde, ülkenin güneyindeki Nice kentinde Bastille günü kutlamaları sırasında düzenlenen kamyonlu saldırıdan bu yana güvenlik tedbirleri artırılmış durumdaydı.

Nice'te kullandığı kamyonu havai fişek gösterilerini izlemek için toplanmış olan kalabalığın üzerine süren saldırgan, en az 80 kişinin ölümüne neden olmuş daha sonra da polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Başkent Paris'te bulunan BBC muhabiri Lucy Williamson, Nice'te yaşananlardan sonra Fransa hükümetinin yeni saldırıların önlenmesi konusunda büyük baskı altında olduğunu aktarıyor.

Cumhurbaşkanı François Hollande ve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'un son saldırının gerçekleştiği Saint-Etienne-du-Rouvray kasabasına doğru yola çıktığı açıklandı.

Fransa Başbakanı Manuel Valls ise paylaştığı Twitter mesajında saldırıyı 'barbarca' diyerek kınadı ve "Tüm Fransa ve Katolikler yaralandı. Omuz omuzayız" dedi.

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