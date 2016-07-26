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Dünya

Fransa'da bıçaklı saldırganlar kiliseyi bastı; bir rahibi kafasını keserek öldürdüler!

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, saldırganların IŞİD'le bağlantılı olabileceğini açıkladı

26 Temmuz 2016 15:14

Fransa'nın kuzeyindeki Normandiya bölgesindeki Saint Etienne du Rouvray'da bulunan bir kiliseye bıçaklı iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Rehine krizinin ardından bölgeye giden Fransa polisi, düzenlediği operasyonda iki saldırganı öldürdü.

Sputnik Türkiye'nin yerel basına dayandırdığı habere göre, saldırganlar tarafından rehin alınan rahip boğazı kesilerek öldürüldü, diğer rehineler ise yaralandı.

Reuters'a bilgi veren polis yetkilileri, kilisede dört ila altı rehine olabileceğini belirtmişti. France 3 kanalı, rehin alınanlar arasında kilisenin rahibi ile burada bulunan rahibeler olduğunu aktarmıştı.

 

Hollande'dan kilise ziyareti

 

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın saldırıya uğrayan kiliseyi ziyaret edeceği açıklandı. Hollande, saldırganların IŞİD'le bağlantılı olabileceğini açıkladı.

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