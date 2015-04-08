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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da yüzlerce uçuş iptal

Fransa'daki havaalanlarında hava trafik kontrolörleri iki günlük greve gitti. Yüzlerce uçuş ertelendi.

08 Nisan 2015 14:16


Fransa sivil havacılık yetkilileri, grev nedeniyle uçuşların yüzde 40 kadarının ertelenebileceğini belirterek ülke genelinde karmaşa yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Fransız havayolu şirketi Air France da uçuşlarda büyük aksamalar yaşanacağını açıkladı. Ancak uzun mesafe uçuşlarının neredeyse tamamının yapılacağını kaydeden havayolu şirketi, orta ve kısa mesafe uçuşlarının grevden olumsuz etkileneceğini belirtti.

Air France ayrıca, son dakika iptal ve gecikmeler olabileceğini de vurguladı.

Ryanair ise 250'den fazla uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı. İrlanda havayolu şirketi Ryanair, “Binlerce Avrupalı yolcunun seyahat planlarının bir kez daha az sayıdaki birkaç bencil Fransız yüzünden aksaması hiç de adil değil” açıklaması yaptı.

Grev hava trafiği sendikası SNCTA tarafından üyelerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlatıldı.

16-18 Nisan ve 29 Nisan-2 Mayıs arasında da havayolu trafiğinde grevler bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransaAir FranceFranceRyanairAvrupalıFransızSNCTANisanNisan-2 MayısDeutsche Welle Türkçe AFPBS/HS

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