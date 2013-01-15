Fransa'da yüz binler eşcinsel evliliğe karşı yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te Sosyalist hükümetin planladığı, eşcinsel evlilikleri yasallaştıran yasa tasarısı eleştirmek için 'Bir kadın ve bir erkekten türedik' sloganıyla gösteri düzenlendi.

Gösteriye katılım beklenenden daha fazla oldu. Polis, gösteriye 340 bin kişinin katıldığını açıklarken, organizatörler göstericilerin sayısını 800 bin olarak duyurdu.

Bazı göstericilerin çocuklarını da gösteriye getirmesi dikkat çekti. Gösteriye Katolik Kilisesi'nin yanı sıra muhafazakâr muhalefet partileri de destek verdi.



Gösteri ilk değil



Tartışmalı yasa tasarısın karşı protesto gösterisi ilk değil. Geçen yıl Kasım ayı ortalarında ülke genelinde 100 bin kişi Sosyalist hükümetin planlarını protesto etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, protestolara rağmen, eşcinsel evliliklere izin veren tasarının geçmesi için bastırıyor. Bu yasa tasarısı, Hollande'ın en önemli seçim vaatlerinden biri. Hollande kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, sözkonusu yasa tasarısının kendisi ve milyonlarca Fransız için eşitlik konusunda atılacak önemli bir adım anlamına geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı tasarının yasalaşması için elinden geleni yapacağını da vurguladı.

Aralık ayında yapılan kamuoyu yoklamalarına göre aslında Fransızların yüzde 60'ı yasa tasarısını destekliyor. Ancak vatandaşların büyük bir bölümü eşcinsel çiftlerin evlat edinme hakkına kavuşmasına karşı çıkıyor. Tartışmalı yasa tasarısı 29 Ocak'ta Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

(Deutsche Welle Türkçe)