Fransa'da yaşanan terör saldırısını aylar önce hangi film anlattı?

Tesadüf mü bilinmez, Bastille Day - Bastille Günü, dilimize ise 'Baskın Günü' olarak çevrilen filmin konusu da aynı gün (14 Temmuz) Fransa'da yaşanacağı istihbaratı alınan bir terör saldırısı ile ilgili. Yani 14 Temmuz günü Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırısı pek çok anlamda ilginç detaylara sahip olmasının yanında, hem saldırı için tercih edilen günün tarihsel önemi, hem de aynı gün üzerine inşa edilen bir film senaryosundan oluşan üçgen dikkat çekiciydi.

ODA TV'den Şıvan Okçuoğlu 14 Temmuz saldırısını konu alan ve 22 Nisan'da vizyona giren Bastille Day – Bastille Günü filmine dikkat çekti. Okçuloğlu'nun haberi şöyle:

"Dilimize 'Baskın Günü' olarak çevrilen filmin konusu da aynı gün (14 Temmuz) Fransa'da yaşanacağı istihbaratı alınan bir terör saldırısı ile ilgili."

"Idris Elba ve Richard Madden'in başrollerini paylaştıkları aksiyon türündeki filmin yönetmeni James Watkins. Film ilk etapta eğlenceli ancak vasat bir aksiyon filmi görünebilir, fakat ezilerek sistemin dışında kalmış, haklarından mahrum bırakılmış insanların kalplerinin kırıklığı kötü adamlar tarafından nasıl suistimal ediliyor ve bu ezilmişliğin yarattığı olumsuz hisler sistemi yıkmak üzere nasıl bir araç haline getirilebiliyor, film aslında büyük ölçüde bu konsept üzerine kurulu."

"Yetenekli bir hırsızın CIA'in peşinde olduğu bir çantayı çalması ile olaylar zincirine dahil olduğu senaryo klişelerle dolu, ancak bir üst paragrafta anlattığım ''ezilenler'' vurgusunun hem Fransız Devrimi'ne karışan halkın soylu sınıfı tarafından hor görülmeleri, hem günümüzde İslamcı teröristlerin Fransa'da yaşayan Müslüman azınlığın alt sınıf muamelesi görmelerine karşı eylem yapma gerekçeleri düşünülünce, filmin hikaye örgüsünün çevresinde biçimlendiği bir ''hor görülen alt sınıf'' vurgusu önem kazanıyor."

Bilim kurgu filmleri mucitlere ilham verir, pek çok yaratıcı insan bu hayal ürünü filmlerde gördüklerini gerçeğe dönüştürmek için uzun yıllar gayret sarf ederlerdi.

"Şimdilerde terör saldırganları benzer bir teknik uyguluyor olabilirler mi dersiniz? Bilim kurgu değil belki ama, aksiyon filmleri ya da tarihsel olayları referans alarak saldırılarını planlayacak entelektüel bir alt yapı eğer teröristlerin eylemlerini belirleyecek kadar işin içerisine girmiş ise, insanlığı oldukça zorlu günler bekliyor diyebiliriz."

Peki 14 Temmuz Fransa için neden önemli

1789 senesinin 14 Temmuz günü, ayaklanan halkın ''mahkumları serbest bırakmak için'' baskın yaptıkları Bastille Hapishanesi'nde iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda suçlu bulunduğu söylenir. "

"Devrimi gerçekleştirenler bu gerçeği bilmiyorlar mıydı, yoksa bilmelerine rağmen sembolik bir girişimde bulunmak için önemsemediler mi bu konu karanlıkta kalmıştır.”

"Bu baskın Fransız Devrimi'nin işaret fişeğidir, hareket o gün bu trajikomik olay ile başlasa da ardından dünya tarihine geçecek olaylar silsilesi ile kan gövdeyi götürecek, yaşananlar daha ileri tarihlerde sadece Fransa'nın değil, tüm dünyanın kaderini değiştirecektir."

'Bastille Day - Bastille Günü' filmin fragmanı şöyle: