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Sağlık

Fransa'da yasaklanan ilaç Türkiye'de serbest

Mesane kanserini tetiklediği gerekçesiyle Fransa'da yasaklanan Pioglitazon içeren ilaçlar Türkiye'de hala satışta.

11 Haziran 2011 03:00

T24- Mesane kanserini tetiklediği gerekçesiyle Fransa'da yasaklanan Pioglitazon içeren ilaçlar Türkiye'de hala satışta. Türk Eczacılar Birliği bu ilaçlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı önlem almaya çağırdı.




Türk Eczacılar Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) resmi internet sitesinde yer alan 9 Haziran tarihli açıklamada, Fransa İlaç Ajansı'nın (AFSSAPS) ''Pioglitazon'' içeren ilaçların satışını Fransa'da durdurma kararını, Avrupa İlaç Ajansı'na bildirdiğini ifade etti.

''Pioglitazon''un, ağız yoluyla alınan, kandaki şeker seviyesini kontrol altına almaya yardımcı olan ve Tip 2 yani insüline bağlı olmayan diyabet hastalığına karşı kullanılan bir ilaç olduğu belirtilen açıklamada, bazen insülin ve diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilen ''Pioglitazon''un Tip 1 yani insüline bağlı diyabet tedavisi için uygun olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, mesane kanseri riskine yol açması dolayısıyla Fransa'da satışı durdurulan ve Avrupa İlaç Ajansı'nın gündeminde olan ''Pioglitazon''un, Türkiye'de 10 farklı ilacın 62 farklı formu içerisinde bulunduğu belirtilerek, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren ''Pioglitazon'' içeren ilaçlar konusunda Sağlık Bakanlığı'nın derhal harekete geçerek kamuoyunu aydınlatması gerektiğine işaret edildi.

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