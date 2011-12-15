Fransa'da yasa geçerse, Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekecek

T24

‘Fransa tarihi tarihçilere bıraksın’



Bir yıl hapis, 45 bin euro para cezası



Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Engin Solakoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, “yasa teklifinin kabul edilmesinin Türk-Fransız ilişkilerinde tamiri imkansız yaralara yol açacağını” belirterek, “Paris'teki Türk Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu'nun istişarelerde bulunmak üzere belirsiz bir süre için Ankara'ya çağrılacağını” söyledi.Türkiye, daha önce Fransa parlamentosuna yaptığı uyarıda, “tarihi olayların parlamentolar tarafından yazılamayacağı” yolunda 2008 yılında yine Fransız parlamentosunun kurduğu araştırma komisyonu tarafından kaleme alınan rapora sahip çıkmasını istemişti.Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği internet sitesinde yer alan açıklamada, Meclis Başkanı Bernard Accoyer'in başkanlığındaki araştırma komisyonunun, “parlamentoların rolünün tarihi olayları değerlendirmek ve özellikle yasa çıkartarak cezai müeyyide istemek olmadığı” yolundaki rapora önemli vurgu yapılmıştı.Açıklamada, Türkiye'nin, “Fransız yetkililerin, tarihi, tarihçilere bırakmasını umut ettiği” ifade edilen açıklamada, “cemaatçi değerlendirmelerin Türk ve Fransız ilişkilerini rehine almaması” istenmişti.Senato'da Mayıs ayında yine aynı konuda gündeme gelen yasa teklifinin oylanmadan ezici bir üstünlükle "incelenmeye alınmasının" reddedildiği hatırlatılan açıklamada, Fransa'da seçimlerle ilgili takvime göre şimdi yine aynı konuda gelen yasa teklifinin meclis yasalar komisyonunda kabul edilmesinin şaşkınlıkla karşılandığı kaydedilmişti.Türkiye'nin ulusal parlamentoların tartışmaya açık tarihi olaylar konusunda karar almaktan kaçınmasından yana olduğu ifade edilen açıklamada, tarihi, tarihçileri ve araştırmacılara bırakılması istenmişti.Fransa meclisi, yasalar komisyonunda geçen hafta kabul edilen, iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) Marsilya milletvekili Valerie Boyer tarafından hazırlanan yasa teklifini, 22 Aralık'ta genel kurulda oylayacak. Yasalar komisyonunda kabul edilen yasa teklifinde, “Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların inkarı, bir yıl hapis ile 45 bin euro para cezasına çarptırılır” ifadesi yer alıyor.Fransa parlamentosu, 29 Ocak 2001 tarihinde, “Fransa, 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır” ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı.