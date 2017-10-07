Fransa'da yangında ölen kardeşler yan yana defnedildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- FRANSA\'nın Mulhouse kentinde çıkan yangında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Damla Aksu ile kardeşi 6 yaşındaki Emirhan Aksu, memleketleri Kahramanmaraş\'ta gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu\'ndan alınan kardeşlerin cenazesi, Karacası Kırımlı Mahallesi\'ndeki mezarlığa getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Vali Vekili Faruk Eraslan, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Gaziantep Milletvekili Mehmet Göldağ, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Oruç Bilal Degbici, çocukların yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

\"MİNİK ŞEHŞTLERİMİZ\"

Törende konuşma yapan Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Davut Polat, \"Peygamberimizden gelen rivayetlerde yangında ölenlerin de şehit olduğu söylenir, öyle rivayetler vardır. Bu yavrularımız minik şehitlerimiz. Yavrularımız günahsızdırlar. Günahları yok, tertemiz, pırıl pırıl Allah\'a kavuştular. Ölülerimiz önümüze geldiğinde helallik istiyoruz ama bu yavrularımız temiz olduğu için helallik istemek ne kadar doğru olur usulen yapacağım\" dedi.

Helallik alınması ardından Müftü Polat, önce Damla\'nın, sonra da Emirhan\'ın cenaze namazını kıldırdı. Törende tabulara sarılan Salman Aksu, torunları için gözyaşı döktü. Cenaze namazının kılınması ardından Damla ve Emirhan Aksu kardeşlerin cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

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