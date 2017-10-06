Fransa'da yangında ölen 9 yaşındaki Senem,İstanbul'da toprağa verildi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Fransa\'da çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında bulunan 9 yaşındaki Senem Ertuç, Üsküdar Alemdar Emanet Camii\'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Fransa\'nın Mulhouse kentinde pazar gecesi çıkan ve savcılığın kundaklama ihtimali üzerinde durduğu yangında 3 Türk hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden çocukladan biri olan 9 yaşındaki Senem Ertuç için Üsküdar Alemdar Emanet Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazından önce avluda kızının tabutu önünde bekleyen baba İsmail Ertuç ayakta dahi duramazken, fenalaşan anneanne Emine Öksüz\'e de hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Cuma namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Senem Ertuç \'un cenazesi Ümraniye Hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çelenk gönderdi.

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