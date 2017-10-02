Fransa'da yangın: 3'ü Türk vatandaşı 5 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'nın doğusundaki Mulhouse kentinde Türk kökenlilerin yoğun yaşadığı bir binada yangın çıktı.
Bourtzwiller bölgesinde meydana gelen yangında 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerden 3'ünün Türk vatandaşı olduğu belirtilirken, yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu ifade edildi.
"Büyük ihtimalle kundaklama"
Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Fransız savcı, olayın 'büyük ihtimalle kundaklama olduğunu' söyledi.
Yaralıların, şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği belirtildi.
Mulhouse'da 2014'te çıkan yangında da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti.