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BBC Türkçe

Fransa'da yangın: '3 Türk öldü'

Fransa'nın Mulhouse kentindeki bir sosyal konutta çıkan yangında 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Sosyal konutta ağırlıklı olarak Türk vatandaşlarının yaşadığı bildirildi.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'nın Mulhouse kentindeki bir sosyal konutta çıkan yangında dördü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

CNN Türk kanalı kayatını kaybedenlerin 3'ünün Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Kentin kuzeyinde Bourtzwiller semtinde dört katlı bir binanın bodrum katında başlayan yangında 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı.

İtfaiye yetkilileri yangının geceyarısından az önce başladığını açıkladı.

Yerel l'Alsace gazetesi binada yaşayan 20 kişinin merdivenle kurtarıldığını yazdı.

AFP'ye konuşan Belediye Başkanı Jean Rottner "Bu dehşet verici, tüm kent bu trajediyle sarsıldı" dedi.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Rottner "Bina gayet iyi durumdaydı ve sorunları olmayan sakin bir sosyal konut yerleşkesinde yer alıyordu" dedi.

Mulhouse Fransa'nın İsviçre ve Almanya sınırları yakınında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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