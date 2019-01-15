Fransa'da ulusal müzakere başlıyor: Macron dinleyici koltuğunda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açık mektubunda yapılacağını açıkladığı ulusal müzakereler bugün başlıyor. İlk kez yapılacak olan toplantı için , Normandiya bölgesindeki Grand-Bourgtheroulde kasabasında yaklaşık 600 belediye başkanının katılımı bekleniyor. Macron'un başlangıcını yapacağı müzakereler boyunca cumhurbaşkanının konuşmacı yerine sorunları dinleyen bir pozisyonda olacağı söyleniyor.

Le Monde’un haberine göre Macron açık mektubuyla, Sarı Yelekler'in eylemlerinden doğan krize çözüm bulmak için “Büyük Ulusal Müzakere” süreci başlattı. Müzakerelerde tartışılacak konuların, vergi ve kamu harcamaları, devletin yeniden organizasyonu ve kamu hizmetleri, çevre ve yenilenebilir enerji politikalarıyla demokrasi ve yurttaşlık şeklinde 4 başlığa bölündüğü bildirildi. Müzakerelerin 15 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen 'Sarı yelekler' eylemi, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüşmüştü.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

Sarı Yelek eylemlerinde çıkan olaylarda şu ana kadar 5 bin 600 kişi gözaltına alınırken, binden fazla kişiye ise hapis cezası verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şiddetli olayların ortaya çıkmasına neden olan Sarı Yelek protestolarına ilişkin Fransız vatandaşlarına açık mektup yazmıştı.