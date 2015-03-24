Fransa'da uçak düştü

Reuters haber ajansı polis ve havacılık yetkilerine dayandırdığı haberinde, Alman havayolları Lufthansa'nın yan kuruluşu Germanwings'e ait A320 tipi Airbus uçağının düştüğünü bildirdi.
Fransız haber ajansı (AFP), uçağın Alplerin güneyindeki Barcelonnette'e düştüğünü duyurdu.
"La Provence" gazetesine göre uçakta 142 yolcu ve 6 kişiden oluşan mürettebat bulunuyordu.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande kazadan sağ kurtulan olmadığı ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi. Fransa Başbakanı Manuel Valls, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.