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 FRANSA'DA TÜRKLERİN ÖLDÜĞÜ YANGIN : 9 YAŞINDAKİ SENEM İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Fransa'da çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında bulunan  9 yaşındaki Senem Ertuç, Üsküdar Alemdar Emanet Camii'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

06 Ekim 2017 17:23

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Fransa\'da çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında bulunan  9 yaşındaki Senem Ertuç, Üsküdar Alemdar Emanet Camii\'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Fransa\'nın Mulhouse kentinde pazar gecesi çıkan ve savcılığın kundaklama ihtimali üzerinde durduğu yangında 3 Türk hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden çocukladan biri olan 9 yaşındaki Senem Ertuç için Üsküdar Alemdar Emanet Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazından önce avluda kızının tabutu önünde bekleyen baba İsmail Ertuç ayakta dahi duramazken, fenalaşan anneanne Emine Öksüz\'e de hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Cuma namazına mütakip  kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Senem Ertuç \'un cenazesi Ümraniye Hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çelenk gönderdi.

Görüntü Dökümü:
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-Bir yakını ile röp
-Cenazenin gelmesi
-Bir yakının tabuta sarılarak ağlaması
-Baba İsmail Ertuç\'un görüntüsü
-Taziyeleri kabul etmesi
-Anneannenin fenalaşması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Babanın ayakta durmakta güçlük çekmesi
-Cenaze namazının kılınması
-Dua ve helallik alınması
- Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gönderdiği çelenk
-Genel ve detay görüntüler
 
 

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