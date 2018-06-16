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Dünya

Fransa'da Türk seçmen bayramda sandığa gitti

Levent Gündüz/Strasbourg, 16 Haziran (DHA)- Türkiye’de 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27

16 Haziran 2018 19:39

Levent Gündüz/Strasbourg, 16 Haziran (DHA)- Türkiye’de 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Fransalı Türkler Ramazan Bayramı\'nda sandığa gitti. Bayramın hafta sonuna gelmesi sebebiyle seçmenin sandığa olan ilgisi yoğundu.
Fransa’nın altı kentinde Paris, Marsilya, Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg’da 7-19 Haziran tarihleri arasında saat 9.00- 21.00 arasında oy kullanma işlemleri devam ediyor.
Strasbourg kentinde dokuz gün içinde 22 bin 300 oy kullanıldı. Oy kullanma işleminin günlük ortalama sayısı 2 bin 477 olarak kayıt edildi. Ramazan Bayramı dolayısıyla hafta sonu oy kullanma işlem sayısın yüksek olması bekleniyor. (Fotoğraflı)

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