Fransa'da trenin tuvaletinde prova yapan oyuncu 'terörist' sanıldı

Fransa'da Marsilya-Paris seferini yapan hızlı trende görevli bir kişi, tuvaletten İngilizce "silah" ve "tabanca" kelimelerini duyunca polis çağırdı. "Terörist" sanılan kişi, tuvalette bir tiyatro oyununun seçmeleri için prova yapan bir oyuncu çıktı.

Polise konuşan yolcu, birinci sınıf vagondaki diğer yolcuları rahatsız etmemek için de rolüne tuvalette çalıştığını söyledi.

Sorgulanan yolcu daha sonra serbest bırakıldı.

France Bleu haber sitesi, adı açıklanmayan bu kişinin başkent Paris'te yaşayan 35 yaşında bir oyuncu olduğunu bildirdi.

Bir gün önce Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin dışında düzenlenen saldırı sonrası Fransa'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Fransa'da Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin öldüğü saldırılar sonrası olağanüstü hâl ilan edilmiş, (OHAL) 6'şar aylık süreler ile uzatılmıştı.