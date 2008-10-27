Fransa'da tren seferlerini aksatan ilginç kaza

Fransa’da tuvalete düşen telefonunu çıkartmak isterken kolu sıkışan yolcu yüzünden tren seferi aksadı.



La Rochelle kentinden Paris’e hızlı trenle giden yolcunun kolunun tuvalette sıkışması yüzünden tren seferine iki saat süreyle ara verildi. Olay yerine gelen itfaiyenin yaptığı çalışmalar sonucu, 26 yaşında olduğu belirlenen yolcunun kolu kurtarıldı. Düşen cep telefonunu çıkartmak isteyen yolcunun kolunu, tren tuvaletlerindeki su yolunun içine yerleştirilen basınç sistemine kaptırdığı ortaya çıktı.

Ola sonucu dirseğinden hafif yaralanan yolcunun büyük şans eseri kolunda kırık ve çıkık olmadığı bildirildi.

