T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fransa'da tren seferlerini aksatan ilginç kaza

Fransa’da tuvalete düşen telefonunu çıkartmak isterken kolu sıkışan yolcu yüzünden tren seferi aksadı.

27 Ekim 2008 02:00

Fransa’da tuvalete düşen telefonunu çıkartmak isterken kolu sıkışan yolcu yüzünden tren seferi aksadı.

La Rochelle kentinden Paris’e hızlı trenle giden yolcunun kolunun tuvalette sıkışması yüzünden tren seferine iki saat süreyle ara verildi. Olay yerine gelen itfaiyenin yaptığı çalışmalar sonucu, 26 yaşında olduğu belirlenen yolcunun kolu kurtarıldı. Düşen cep telefonunu çıkartmak isteyen yolcunun kolunu, tren tuvaletlerindeki su yolunun içine yerleştirilen basınç sistemine kaptırdığı ortaya çıktı.
Ola sonucu dirseğinden hafif yaralanan yolcunun büyük şans eseri kolunda kırık ve çıkık olmadığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24