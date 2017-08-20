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Dünya

Fransa'da tren istasyonunda terör alarmı

Nimes kenti tren istasyonunda şüpheli bir kişi gözaltına alındı

20 Ağustos 2017 02:28

Güney Fransa’daki Nimes kentinin tren garının silahlı bir veya birkaç kişinin orada bulunduğu gerekçesiyle acil bir şekilde boşaltıldığı bildirildi.Olayla ilişkili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Midi Libre gazetesinin yayınladığı haberde, “Yerel saatle 21.15’te (TSİ 22.15) polis, garın içinde bulunan kişileri binayı koşarak terk etmelerini istedi. Tren garı emniyet güçleri tarafından çembere alındı” ifadelerine yer verildi.

Polisin garda bulunan bir veya birkaç kişinin silahlı oldukları konusunda ihbar aldığı belirtilen haberde, “Emniyet güçleri, kontrollere başlamadan önce binanın boşaltılmasını istedi. Yetkililer, yeni bir talimata kadar tren garının bulunduğu bölgeden uzak durulmasını tavsiye ediyor” dendi.

​'İstasyondaki tren, İspanya'dan geliyordu' iddiası

Silah seslerinin duyulduğu istasyondaki trenin, birkaç gün önce terör saldırısının yaşandığı İspanya'dan geldiği iddia edildi.

Fransız polisi 'silah sesleri' iddiasını reddetti

Ancak kısa süre sonra sosyal medya üzerinden açıklama yapan Fransız polisi, silah seslerinin duyulduğu iddialarını reddetti. Açıklamada, bir kişinin yakalandığına yönelik haberler doğrulandı. Yakalanan kişi ile ilgili kontrollerin yapıldığı belirtiliyor.

 

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