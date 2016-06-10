EURO 2016 terör korkusu ve grev gösterilerinin gölgesinde başlıyor

Fransız hükümeti, şampiyona için 97 bin güvenlik ve ilkyardım ekibinin çalışacağını açıkladı. Grev nedeniyle toplanmayan çöpler St. Etienne ve Paris’te 'fan fone' olarak bilinen toplanma alanlarındaki etkinlikleri sekteye uğrattı. Stade de France yakınlarındaki bir evde çok sayıda tabancanın bulunması, saldırı korkusunu güçlendirdi. Ayrıca birkaç haftadır seller boğuşan Fransa'nın 18 bölgesinde aşırı yağmur alarmı verildi.

Ve top santraya konuyor

15. Avrupa Futbol Şampiyonası, bugün oynanacak Fransa - Romanya maçıyla start alacak. Dev mücadele TRT 1 ve Lig TV’den canlı yayınlanacak. 80 bin kişi kapasiteli Stad de France’da oynanacak açılış maçında Macar hakem Viktor Kassai görev alacak. 40 yaşındaki deneyimli hakemin yardımcılıklarını ise Macar hakemler György Ring ile Vencel Toth yapacak. 22.00’da başlayacak olan karşılaşma öncesi, stat çevresinde ve Paris’te geniş güvenlik önlemleri alındı.

Konserli açılış töreni

Karşılaşma öncesinde Euro 2016’nın açılış töreni gerçekleştirilecek. Yüzlerce gönüllü ve profesyonel tiyatro ve gösteri oyuncusunun yer aldığı açılışta, slayt gösterisi de düzenlenecek. İsveçli şarkıcı Zara Larsson ve ünlü DJ David Guetta birlikte sahneye çıkacak. İkili EURO 2016’nın resmi şarkısını seslendirecek. Şampiyonada son 16 turu 25- 26-27 Haziran’da, çeyrek finaller 30 Haziran, 1-2 ve 3 Temmuz’da, yarı finaller 6-7 Temmuz’da, final ise 10 Temmuz’da oynanacak.

Güvenlikli idman

Cumhuriyet'in haberine göre, EURO 2016 D Grubu’ndaki ilk maçında 12 Haziran Pazar günü Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Fransa’daki hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay-Yıldızlıların halka açık gerçekleştirdiği idmana vatandaşların ilgisi büyüktü. Teknik direktör Fatih Terim, Arda Turan ve Burak Yılmaz başta olmak üzere tüm oyunculara tezahüratlar yapıldı. Ayrıca, idmanın yapıldığı Stade Saulnier ve çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Grev kasargısı

Fransa’yı sarsan grev kasırgası şimdi de toplanma alanlarını etkiliyor. St.Etienne Belediye Başkanı Gael Perdriau, İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve’e gönderdiği bir mektupta, şehrin çöpünün toplanıp ayıklandığı “çöp geri dönüşüm merkezi” çalışanlarının 8 gündür başlattıkları grev yüzünden “Fan Zone” olarak tanımlanan ve taraftarların toplanacakları bölgeyi “açamama” riski olduğunu belirtti.

Saint Etienne’de önümüzdeki salı günü Portekiz-İzlanda maçı oynanacak, Fan Zone olarak seçilen ve tren garı ile Geoffroy Guichard Stadı arasında bulunan François Mitterand parkının açılmasının bu grevler yüzünden yapılamayacağını belirten belediye başkanı, bölge valisinden işçileri “resmen” göreve çağırması talebinde bulunduğunu söyledi.

Sel geliyor uyarısı

Fransa’nın 18 bölgesinde aşırı yağmur alarmı verildi. Meteo France, Fransa’nın kuzeyi ve doğusundaki 18 bölgede aşarı yağış beklendiği için kırmızı alarm verdi. Bölgesel olarak metrekareye düşebilecek yağmur miktarını saatte 60 milimetreye çıkabileceğini belirten Meteo France yetkilileri, vatandaşların sel konusunda dikkatli olmalarını istedi.

İlk maça Eriksson

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2016’daki ilk maç olan Hırvatistan karşılaşmasını İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek. Tecrübeli hakem son olarak UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmayı yönetmişti.

Çöp deryasında futbol sevdası

Önceki gece geç saatlerde Saint Etienne Tren garından, Paris’e gitmek için biletimi alırken, gündemdeki konu, bugün başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası değildi gariptir ki! Kuyrukta bekleyenlerin hepsinin ortak sorunu neredeyse boyu Alpler’e yetişecek çöp dağları ve pis kokuydu. Evet, medeniyetin beşiği Fransa’da şu sıralar nereye gitseniz sizi pis bir koku ve çöp yığınları karşılıyor. Çünkü, çöp toplayan işçiler grevde.

Saint Etinne’de de durum böyle, Paris’in Cumhuriyet Meydanı’nda da, Senne Nehri kıyılarında da.. Hadi diyelim ki futbol aşkına çöpe razı geldik, ama bir yerden bir yere gitmek de sendakaların o anki eylem planına endeksli. Çünkü birden, metro hattındaki “grev” anonsu sizi mecburen taksiye yönlendiriyor. Ya da tur otobüsleri... Her ne kadar halk ve bizler greve saygı duyuyorsak da, polis ve jandarma bildiğiniz gibi basıyorlar gazı, tazyikli suyu. Temizlik, kent içi ulaşım derken, eğer grev Air France pilotlarının, 11 – 14 Haziran tarihlerindeki eylemlerine de yansırsa, işte o zaman, “yandı gülüm keten helva..”