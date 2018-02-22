T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da tartışma yaratan göçmen tasarısı

Geçtiğimiz yıl 100 bin kişinin sığınma başvurusu yaptığı Fransa'da mültecilere yönelik yeni bir tasarı hazırlandı. Tartışma yaratan tasarı, mültecilerin sınır dışı edilme işlemini hızlandırıyor.

22 Şubat 2018 03:58

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla hazırlanan yeni tasarıyla bir göçmen ya da mültecinin Fransa'ya girişi ve dosyasının değerlendirilmesine ilişkin süreç 6 aya düşürülüyor ve gözaltı süreleri uzatılıyor.

Yasaya özellikle sivil toplum örgütlerinden tepki yağıyor. Fransa'nın mültecileri koruma ofisindeki bazı çalışanlar sığınma hakkına darbe vurduğu gerekçesiyle tasarıyı protesto için greve gitti.

Fransız hükümeti ise tasarıyı ile daha etkili bir sistem yaratmak istediklerini söylüyor. Fransa'nın İçişleri Bakanı Gerard Collomb tasarıyı "dengeli" bir uygulama sözleri ile tasarıyı savundu ve Almanya, İtalya, Hollanda gibi ülkelerin de benzer prosedüre sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Yeni tasarı, başvurusu kabul edilmeyen mültecilerin gözaltı süresini 45'ten 90 güne çıkarıyor. Sığınma başvurusu yapmak için mültecilere verilen resmi süre ve itiraz süresi de tasarı ile azaltılıyor. Bu durum sınır dışı işlemlerinin hızlandırılmasının önünü açıyor.

Fransa geçtiğimiz yıl 100 bin kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan 30 bini kabul edildi. 14 bin 900 kişi de ülkeden sınır dışı edildi.

Tasarının Nisan ayında meclisin gündemine gelmesi bekleniyor.

AFP,dpa/NS,ÖA

@ Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

GeçtiğimizFransaCumhurbaşkanı Emmanuel MacronBakanı Gerard CollombAlmanyaHollandaNisanDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24