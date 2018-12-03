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Fransa'da tarihi eserleri böyle tahrip ettiler

Fransa (DHA) - Fransa'da Macron'un ekonomik reformlarına karşı başlatılan 'sarı yelekliler' eylemleri sırasında ülkenin en önemli sembollerinden biri olan Marianne heykelinin parçalandığı görüldü

03 Aralık 2018 18:25

Fransa (DHA) - Fransa\'da Macron\'un ekonomik reformlarına karşı başlatılan \'sarı yelekliler\' eylemleri sırasında ülkenin en önemli sembollerinden biri olan Marianne heykelinin parçalandığı görüldü. 

Mağazaların yağmalandığı, ATM\'lerden paraların çalındığı Champ-Elysee Meydanı\'nındaki maddi zarar henüz hesaplanamazken; bazı göstericilerin tarihi eserleri tahrip ettiği görüldü.
Eylemciler, Fransa\'nın bir diğer sembollerinden biri olan Paris’te bulunan Zafer Takı’nda sütunlarını boyarken, anıt üzerine sloganlar yazdığı görüldü.

Göstericilerin eserleri tahrip ettiği anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Eserlerin tahrip edilmesi

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