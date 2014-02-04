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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da Soykırım davası başladı

Ruanda'da Soykırımı'ndan 20 yıl sonra Fransa'da ilk kez, katliamın sorumlularından biri yargılanmaya başlandı.

04 Şubat 2014 21:18


Paris'teki Ağır Ceza Mahkemesi'nde salı günü Ruanda'da 800 bin kişinin öldüğü soykırımdan sorumlu olduğu öne sürülen eski General Pascal Simbikangwa hâkim karşısına çıktı. Eski General, soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekten yargılanıyor.

1986 yılından bu yana belden aşağısı felçli olan Simbikangwa, mahkeme salonuna tekerlekli sandalyede getirildi. 54 yaşındaki sanık, mahkemeye kendisini Ruanda ordusu eski generali ve gizli servis başkanı olarak tanıttı.

Simbikangwa, iddianamaeye göre Ruanda'daki azınlık gruplarından Tutsilere karşı soykırımı kışkırtma ve ülkedeki çoğunluğu oluşturan Hutu milislerini silahlandırmak suretiyle soykırımı organize etmekle suçlanıyor. Hakkında ömür boyu hapis cezası öngörülen eski general, tüm iddiaları reddediyor. Yargı sürecinin altı ila sekiz hafta arasında tamamlanması planlanıyor.

Pascal Simbikangwa'nin avukatları davayı, siyasi olmakla eleştiriyor. Ruanda yönetimi uzun süredir Fransa'yı, Ruanda Soykırımı'nın sorumlularını korumakla suçlamış ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler dondurulmuştu. Avukatlar, yeniden yakınlaşan iki ülkenin, Simbikangwa'nın yargılanmasıyla "ibret vermek" istediklerini öne sürüyor.

Hakkında uluslararası arama emri bulunan ve sahte bir kimlikle yaşayan Pascal Simbikangwa, 2008 yılında Fransız adası Mayotte'de yakalanmıştı. Eski generalin Ruanda'ya iadesini kabul etmeyen Fransa, yargı sürecini kendisi başlattı. Ruanda Soykırımı'ndan sorumlu tutulan birçok kişi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılandı. Yaklaşık 2 milyona yakın kişi ise Gacaca adı verilen köy mahkemelerinde yargılandı ve büyük bir bölümü hüküm giydi.

Ruanda'da, 1994 yılında yaklaşık yüz gün süren katliamda, en az 800 bin kişi öldürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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