Fransa'da sosyalistler cumhurbaşkanı adayını seçiyor

Fransa'da pazar günü yüz binlerce kişi Sosyalistlerin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yapılan ön seçimlere katıldı.

Ön Seçim Organizasyon Komitesi Başkanı Christophe Borgel, 7 bin 530 seçim merkezinin yüzde 63'ünden alınan verilere göre günün ilk yarısında 400 bin kişinin oy verdiğini belirtti. Kaba tahminle 600 bin kişinin oy kullanmış olması gerektiğini söyleyen Borgel, katılımın bölgelere göre değişiklik gösterdiğini ifade etti.

Sosyalistlerin 2011 yılındaki ön seçimlerinde 800 bin kişi oy vermişti. Fransız muhafazakarların kasım ayındaki ön seçimlerine ise 1 milyon 100 bin kişi katılmıştı.

Borgel, yine de katılım oranından memnun olduğunu belirtti ve soğuğa rağmen gün boyunca katılım olduğunu ve bazı seçim merkezlerinde kuyruk oluştuğunu ifade etti. Organizatörler toplamda 1,5 ila 2 milyon arasında kişinin oy vermesini bekliyor.

1 euro oy verme ücreti

Ön seçim tüm vatandaşlara açık ve 1 euro katılım ücreti alınıyor. En çok oy alan ilk iki sıradaki aday 29 Ocak'ta tekrar yarışacak. 7 aday arasında eski Başbakan Manuel Valls favoriler arasında gösteriliyor.

Seçimlere bir kadın ve altı erkek aday katılıyor. Adaylar arasında dört Sosyalist parti üyesi ve küçük sol oluşumlardan gelen üç kişi yer alıyor.

Valls, seçim kampanyasına odaklanabilmek amacıyla aralık ayında başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Eski Ekonomi ve Eğitim Bakanları Arnaud Montebourg ve Benoît Hamon'un da seçimlerde şansı olduğu düşünülüyor.

Sonunda Fillon ve Le Pen mi yarışacak?

Ancak kamuoyu anketlerine göre, Sosyalist hiçbir aday mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlere katılma şansına sahip değil.

Muhafazakar François Fillon ve aşırı sağcı Nasyonal Cephe lideri Marine Le Pen arasında bir düello yaşanması bekleniyor.

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AFP/BS/MK