Fransa'da solun cumhurbaşkanı adayı: Neo-liberalizm karşıtı Hamon

Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı eski eğitim bakanı Benoit Hammon oldu. İki turlu ön seçimde eski Başbakan Manuel Valls'ı geride bırakan Hamon, temelde iki kanada bölünmüş olan partinin sol kanadında yer alan bir isim.

Benoit Hamon, neo-liberalizm karşıtı bir çizgiyi savunuyor ve politikalarıyla, İngiltere İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ve 2016'da ABD'de Demokratların Başkan aday adayı Bernie Sanders'ın savunduğu politikalar arasında paralellikler kuruluyor.

Benoit Hammon, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve hükümetinin bazı uygulamalarının "sosyalist politikalara ihanet" olduğunu savunuyor.

2014 yılı içinde bir süre yürüttüğü eğitim bakanlığı görevinden istifası da bu itirazına dayanıyor.

Hamon, Hollande hükümetinin çalışma yasası reformuna karşı başkaldıran parti kanadı içinde yer alıyor.

Hamon, neo-liberal çerçevedeki ekonomik büyüme anlayışına karşı çıkıyor ve bunun gezegeni yıkıma götürdüğünü söylüyor.

Benoit Hamon, François Hollande hükümetinin uygulamalarıyla çelişen birçok politikayı savunuyor.

Hamon'un savunduğu politikalardan bazıları şunlar:

•İlk başta gençlere daha sonra ise herkese yönelik olacak şekilde, tüm yurttaşlara aylık, evrensel gelir desteği verilmeli

•Asgari ücret ve kamu çalışanlarının maaşları artırılmalı

•Bütçedeki savunma harcamalarının payı çok fazla artırılmamalı

•İnsan iş gücü yerine geçen robotlar sembolik olarak vergiye tabi tutulmalı

•Fransa'nın kapıları göçmenlere kapatılmamalı

•Yenilenebilir enerji yatırımları desteklenmeli

•Esrar yasallaşmalı

Fransa'da yapılan kamuoyu araştırmaları Sosyalist Parti'nin, ilk turu 23 Nisan'da, ikinci turu ise 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli bir başarı elde edemeyeceğini ortaya koyuyor.

Araştırmalar, muhafazakâr aday François Fillon, aşırı sağcı Marine Le Pen ve eski ekonomi bakanı Emmanuel Macron'un yarışta daha önde olduğunu gösteriyor.

Benoit Hamon, adaylık yarışı ardından, Sosyalist Parti, bağımsız sol aday Jean-Luc Melechon ve Yeşillere birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Hamon'un, François Hollande hükümeti döneminde güç kaybeden Sosyalist Parti'ye desteği artırıp artırmayacağı ve solun birliğini sağlayıp sağlayamacağını zaman gösterecek.