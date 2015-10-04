Fransa'da sel felaketi can aldı



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande sel felaketinde 16 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ile afet bölgesine giden Hollande yolların birçoğunda durumun halen çok tehlikeli olduğunu belirtti ve herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Alpes-Maritimes bölgesi yetkililerinin verdiği bilgilere göre kurtarma çalışmalarında 500'den fazla kişi görev yaptı.

Kurbanların beşinin Côte-d'Azur'a bağlı Mandelieu-la-Napoule'de otomobillerinin kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiği, üç kişinin ise Cannes yakınlarındaki Vallauris Golfe-Juan'da bir otomobilin içinde ölü bulunduğu kaydedildi. Kurbanların su basmış bir tünelden geçmeye çalıştıkları belirtildi.

Biot'da üç kişi bir huzurevinde hayatını kaybederken, bir kadın Cannes'daki bir park yerinde, Antibes'te bir kişi ise bir kamp yerinde ölü bulundu. Diğer kurbanlar ile ilgili henüz detaylı açıklama yapılmadı.

Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki birçok bölgesi için gece saatlerinde fırtına ve sel alarmı verilmişti. Normalde iki ayda kaydedilen yağışın bazı bölgelerde sadece 3 saatte düştüğü belirtiliyor. Bugün ise havanın bir süreliğine düzeldiği ve güneş açtığı bildirildi.