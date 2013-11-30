Fransa'da seks için para ödeyenlere ceza onaylandı

Fransa parlamentosu, fuhuş için para ödeyenlerin 1500 Euro cezaya çarptırılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Yeni yasal düzenlemeyi destekleyenler seks karşılığı para ödeyenlerin cezalandırılacağını, fahişelerin korunacağını söylerken, bazı gruplar seks işçilerinin riske atıldığını söylüyor.

Bu gruptakiler, 40 bin fahişenin bulunduğu Fransa'da seks ticaretinin yeraltına kayacağı görüşünde. BBC Türkçe'nin haberine göre, oylama öncesinde yasa tasarısının destekçileri ve karşıtları parlamento binası önünde gösteri yaptı. Milletvekilleri yasa tasarısının para cezasını düzenleyen bölümünü oy çokluğuyla kabul etti. 20 maddeden oluşan tasarının tamamı 4 Aralık'ta oylanacak.

Diğer Avrupa ülkelerinde durum

Yeni düzenlemeyle suçun tekrarlanması halinde ceza 3,750 Euro'ya çıkacak. Ceza ödemek istemeyenlere seks ticaretinin risklerinin anlatıldığı bir kursa katılma seçeneği de sunulacak.

Tasarıdaki maddelerin çoğunun yabancı kökenli fuhuş şebekelerini ortadan kaldırmayı amaçladığı ve fuhuştan uzaklaşmak isteyenlere yardımcı olmayı hedeflediği belirtiliyor. Avrupa'nın diğer ülkelerinde konuyla ilgili çok farklı deneyimler yaşanıyor. Almanya'da fuhuş normalleştirilince fahişe sayısı 400 bine çıktı.

İsveç'te ise 1999'da Fransa'dakine benzer bir yasa çıkarıldığında büyük kentlerde sokakta fuhuş oranı giderek azaldı. Norveç ve Danimarka'da ise artış gösterdi.

Hollanda 2000 yılında fuhuşu yasallaştırdı; fakat muhalifler bunun suç şebekeleri ve insan kaçakçılarının elini güçlendirdiğini belirtiyor.

Fransa'da seks işçilerinin yüzde 90'ının yabancı kökenli, yüzde 85'inin ise kadın olduğu düşünülüyor.