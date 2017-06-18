Fransa'da seçimlerin ikinci turu yapılıyor

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden altı hafta sonra halk parlamento seçimlerinin ikinci turu için sandık başında. 47.5 milyon seçmen sandık başına çağrıldı. Seçim merkezleri küçük kentlerde 18.00, büyük kentlerde ise 20:00'ye dek açık kalacak. Sandıkların kapanmasından hemen sonra ilk sandık çıkış tahminlerinin gelmesi bekleniyor. Seçmenler toplam 577 seçim bölgesinde oy kullanıyor.

Seçimlere katılım oranının düşük olması bekleniyor. Seçimlerin ilk turunda iki seçmenden biri oy kullanmıştı. Seçimlerde güvenliği sağlamada toplam 50 bin polis görev yapıyor.

Yapılan kamuoyu anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yürüyüş Hareketi seçimlerin favorisi. Anketler Macron'un Yürüyüş Hareketi ile seçim ittifakı yaptığı MoDem Partisi'nin 577 sandalyeli Ulusal Meclis'e en az 400 milletvekili sokabileceğini belirtiyor. Bazı anketler ise bu sayının 470'e ulaşabileceğini savunuyor.

Seçimlerin geçen pazar günü yapılan ilk turunda Macron ve seçim ittifakı yüzde 32,2 oranında oy almıştı. Cumhuriyetçiler, seçim ittifakı yaptığı UDI ile birlikte oyların yaklaşık yüzde 21,6'sını alarak seçimlerden ikinci sırada çıkmıştı. Cumhuriyetçilerin parlamentoya 60-80 milletvekili sokması bekleniyor. Cumhuriyetçiler arasında Macron'la işbirliğine sıcak bakanlar da var. Macron'un selefi François Hollande'ın partisi Sosyalistler ise seçim ittifakı yaptığı sol partilerle birlikte oyların yüzde 9,5'ini alabildi. Seçimlerde hezimete uğrayan bir diğer siyasi parti de aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Cephesi oldu. Ulusal Cephe'nin oyları yüzde 13,2'de kaldı. Le Pen'in böylece parlamentoda bir grup oluşturmak için gerekli 15 milletvekili sayısına yine ulaşması beklenmiyor.

Macron'un Yürüyüş Hareketi sandıktan birinci parti olarak çıkarsa, cumhurbaşkanı planladığı ekonomik reformları hayata geçirebilecek. Macron bu reform programıyla Fransa ekonomisinde canlanma hedefliyor. Liberal ekonomiyi güçlendirmeyi hedeflelen Macron'un iş hukukunun gevşetilmesi gibi tartışmalı noktaları içeren programı sendikaların tepkisini çekiyor.

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DW/dpa, HT/BÖ