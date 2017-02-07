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BBC Türkçe

Fransa'da seçim öncesi 'yalan haber trafiğini' önleme çabası

Ülkenin önde gelen medya kuruluşları yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Facebook ve Google ile birlikte ortak bir proje üzerinde çalışıyor. Hedef, haberlerin doğruluğunu ölçebilen bir servis geliştirmek.

07 Şubat 2017 10:42

Fransa'nın önde gelen medya kuruluşları yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Facebook ve Google ile birlikte ortak bir proje üzerinde çalışıyor. Hedef, haberlerin doğruluğunu ölçebilen bir servis geliştirmek.

Söz konusu 17 medya kuruluşu arasında Le Monde gazetesi ve dünyanın önde gelen haber ajanslarından Agence France-Press'in yanı sıra Buzzfeed News de bulunuyor.

"CrossCheck" adındaki proje Fransa'da ilk turu 23 Nisan, ikinci turu ise 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanacak.

Proje kapsamında seçmenler yalan haberleri "gerçek", "yalan" veya "hiciv" olarak işaretleyebilecek.

ABD ve Almanya da yalan haberler konusunda Facebook'a yardım edeceklerini açıkladı.

Facebook, ABD'de 8 Kasım'da yapılan ve Donald Trump'ın kazandığı Başkanlık Seçimleri sırasında yalan haberlerin paylaşımını önleyemediği için eleştirilmişti.

Fransız Le Monde gazetesi geçen hafta da internet kullanıcılarının bir bilginin doğruluğunu kontrol etmelerine yarayan "Decodex" adlı uygulamayı okuyucularının hizmetine sundu.

Le Monde'dan yapılan açıklamada, "Bilginin kaynağının çoğu zaman kafa karıştırıcı veya kasten çarpıtılmış olduğu bu dijital dünyada, biz herkesin kaynaklarını denetleyebilmelerini sağlayacağız" ifadeleri yer aldı.

Facebook ABD'de artık, kullanıcıların yalan haberleri işaretleyebilmelerini sağlayan bir servis sunuyor. Facebook ayrıca paylaşılan haberlerin gerçekliğini ölçmek için Snopes, ABC News ve Associated Press (AP) gibi medya kuruluşlarıyla birlikte çalışacağını açıkladı.

Almanya'da da yetkililer "nefret söyleminin" 24 Eylül'de yapılacak genel seçimleri etkilemesinden endişeli.

Facebook geçen ay bu ülkede de "yalan haberleri önlemeye" yönelik bir girişim başlatmıştı.

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